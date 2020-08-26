台灣大(3045)旗下myVideo再度為OTT投下震撼彈，於今(26)日宣布與Discovery攜手合作，即日起myVideo「Discovery品牌館」正式上線，台灣大盼透過此次強強聯手，在5G時代，充實OTT內容，以衝出更多的申辦率。

台灣大總經理林之晨表示，內容是串流平台百家爭鳴的關鍵，本土OTT第一品牌、擁有超過660萬註冊會員的myVideo，與全球紀實娛樂領導品牌Discovery聯手，以台灣大「Open Possible能所不能」的品牌核心精神出發，讓用戶得以跨越時空侷限，隨時隨地收看Discovery的優質節目內容。特別是進入5G時代，大頻寬與低延遲的特性，使得觀賞影片有了更多的可能性。myVideo與Discovery推出的4K高畫質影片，將帶給觀眾最真實、最震撼的觀影經驗，體驗前所未有的「超5G應用」。

台灣大myVideo今年持續加大內容投資力道，不僅推出眾多叫好叫座的自製戲劇，更大舉拓展內容豐富度與多元性，這次選擇與Discovery合作，充分印證myVideo堅持提供最優質內容給用戶的決心。未來觀眾除了鎖定有線電視外，還多了透過myVideo APP手機隨選隨看Discovery的選項。台灣大也將繼續推出更多劃時代的創新應用，請OTT用戶拭目以待。

本次雙方攜手的myVideo「Discovery品牌館」包含Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道及動物星球頻道的精采內容，囊括四大主題，包括經典強檔、生活食尚、動力改裝、動物萌寵。

(時報資訊)