新冠肺炎「疫」外助攻股東會電子投票，集保結算所統計，今年1773家發行公司股東會整體電子投票率高達56％，在電子投票筆數及股數成長高達7％，累計筆數達793萬筆、股數達3347億股，外資持股中亦有97％透過電子投票系統投票，均再創新巔峰。

集保股務部經理汪明琇表示，電子投票平台自2009年開發至今，因應金融科技發展趨勢持續推出不同服務，並以國際化、數位化、ESG推手等「三大亮點」出發，擘畫新電子投票生態系。

集保持續關注國際發展趨勢，尋求適切的合作機會，陸續與全球前二大的電子投票機構Broadridge及ISS公司合作，提供跨國投票直通處理（STP）服務，讓眾多外資股東投票更為便利。

而電子投票管道不侷限於電腦，集保運用API科技，串聯國內40多個券商下單APP及「集保e存摺」App，達成電子投票、交易下單與資產管理一站購足，讓投資人投票更加方便，並且打破空間限制。集保指出，今年一般投資人採用APP電子投票比率高達52％。

擁有全方位電子投票管道專利及完善流程規畫的集保，去年更以「電子投票創新應用暨跨國投票直通處理服務服務」，受邀代表台灣參加在泰國舉辦的亞太電子化成就獎，並獨得「數位轉型-公共部門類」金獎，使台灣資本市場數位創新成就耀眼國際。

電子投票是強化股東會透明度的路徑之一，為提供市場更友善的投資環境，集保建置「公司投資人關係整合平台」（IR平台），持續以促進環境、社會及治理（ESG）及溝通、國際合作為主軸進行發展。

集保指出，「公司投資人關係整合平台」已納入富時、MSCI、ISS、Sustainalytics等國際重量級評分機構對於台灣上市櫃公司評比資訊，除提供發行公司檢視自身ESG表現參考外，本季亦將開放給國內投資者參考，促進機構投資人責任投資，以提升公司治理形象。

(時報資訊)