日經昨日一度站上疫情前年初的高點，投資人在今日上午出現獲利了結，壓抑日股交易。日經昨日收漲1.35%，站上自2月21日以來高點。

周三日經225指數回檔修正，晨收小跌39點或-0.17%，為23257點，午休後跌43點。東證一部指數跌5.6點或-0.35%，為1619點。交易所所有33個分類指數皆走低，航空、房地產和有色金屬領跌最多。

軟銀逆勢大漲2.3%，暫報6572日圓。

週二重頭戲為稍晚美國聯準會主席談話，將論及聯準會目前對通膨和貨幣政策的看法，投資人亦關注於安倍首相的公布健康細節，安倍預定在本周針對其健康狀態召開記者會。

快餐集團Colowide下跌0.19%，該公司擴大對競爭對手大戶屋展開敵意併購，此前，Colowide在最後期限前未能獲得足夠股數。

召聘廣告公司Recruit控股跌1.8%，報3755日圓。

(時報資訊)