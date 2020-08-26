日經昨日一度站上疫情前年初的高點，投資人在今日上午出現獲利了結，壓抑日股交易。日經昨日收漲1.35%，站上自2月21日以來高點。
周三日經225指數回檔修正，晨收小跌39點或-0.17%，為23257點，午休後跌43點。東證一部指數跌5.6點或-0.35%，為1619點。交易所所有33個分類指數皆走低，航空、房地產和有色金屬領跌最多。
軟銀逆勢大漲2.3%，暫報6572日圓。
週二重頭戲為稍晚美國聯準會主席談話，將論及聯準會目前對通膨和貨幣政策的看法，投資人亦關注於安倍首相的公布健康細節，安倍預定在本周針對其健康狀態召開記者會。
快餐集團Colowide下跌0.19%，該公司擴大對競爭對手大戶屋展開敵意併購，此前，Colowide在最後期限前未能獲得足夠股數。
召聘廣告公司Recruit控股跌1.8%，報3755日圓。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。