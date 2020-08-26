祥碩(5269)今(26)日開高走高，漲幅一度逼近7%，股價最高達1835元，順利完成填息。

現階段美中關係持續緊繃，預計在11月初美國總統大選前，雙方緊張關係難舒緩，大陸全力發展半導體自製化，也使得台系IC設計族群前景具有想像空間，祥碩一直以來以美系客戶為主，大陸佔市場比低，但今年入股文曄(3036)，盼挾文曄長期在大陸經營的優勢，進而前進大陸市場。

另外，在基本面上，新冠肺炎持續在歐美延燒，PC周邊等相關需求將會一路延燒到至少年底，祥碩為AMD重要供應鏈，隨著產業旺季效性，加上AMD新品陸續推出下，也將成為祥碩重要營運動能。

祥碩今年光是上半年每股稅後盈餘就達20.7元，光是上半年就已經賺進逾2個股本之多，光是上半年已經賺贏去年全年，市場也看好，祥碩今年獲利有機會相較去年翻倍。

祥碩去年每股獲利16.08元，每股配發現金股利11.97元。

(時報資訊)