為配合新式晶片身分證換發，內政部預告修正戶政規費收費標準，未來初領身分證免收規費，換領身分證每張300元，補領身分證每張900元，引發批評。民進黨立委陳亭妃表示，如果要換數位身分證應該要更親民，整個程序更簡便，若價格太貴，會降低民眾換領或補領的意願。民眾黨立委張其祿認為，數位身分證雖然成本提高，但不該轉嫁給民眾，應該由公務預算想辦法吸收，不該造成民眾負擔。

陳亭妃指出，身分證換發費用應該要更讓人民可以接受，否則配套沒做好，直接公布換發300元、補發900元，民眾難以接受，甚至會招來不必要的批評，內政部在規劃配套或費用等細節，應該站在人民的立場思考。

張其祿說，數位身分證因為結合很多EID功能，成本自然會比較高，政府應該編列預算想辦法吸收，而不是轉嫁給民眾，畢竟民眾若掉了身分證已經很麻煩，還要提高補發費用，不應造成民眾的負擔。

此外，數位身分證強制個資，民眾擔心有個資外洩疑慮，張其祿說，目前內政部以個資保護法、戶籍法等作為設計基礎，推動數位身分證，但先進國家例如德國、日本等都有專法，不是隨便用現行法律就搞定，現行內政部做法看起來很草率，呼籲訂定專法，明定政府能運用的個資等規定，這是比成本問題更重要。

(中時 )