國際影后鞏俐去年和大17歲的法國音樂家米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre）結婚，梅開二度的她，在七夕情人節這天，也甜蜜和老公度過，不過似乎是太幸福了，讓她直接素顏上街，穿著也很隨興，遭網友虧像「大媽」。
人在法國的鞏俐，被陸媒直擊在七夕這天和老公甜蜜度過，兩人手挽手逛街，穿著全身白的米歇爾展現成熟男人魅力，完全不像72歲，而鞏俐則穿上粉色細肩超低胸連身裙，大露春光，背部的肉稍微擠出來她也不在意，放飛自我曬恩愛。
網友看完直虧「活脫脫像大媽」、「肯定是幸福肥」，不過更多人認為「這就叫肥？」、這才是女性正常身材吧」、「50幾歲這樣已經很好了」。
鞏俐曾和新加坡籍商人黃和祥有過一段婚姻，2017年和米歇爾交往，並於2019再婚，米歇爾是一名法國音樂家，電子音樂先鋒，專輯銷售總量超過7200萬張，更一顆小行星以他的名字命名，就是為了表揚他對音樂的貢獻。
而他在和鞏俐結婚前，曾結過3次婚，育有3名子女，第1任妻子是圈外人，第2任則是「柏林影后」夏綠蒂蘭普琳（Charlotte Rampling)，第3任是法國女演員安娜芭麗瑤（Anne Parillaud），情史豐富。
(中時新聞網)
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