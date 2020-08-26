超人氣寫真偶像「I罩杯巨乳羅莉」天木純飾演神祕少女。（車庫娛樂提供）

明日花綺羅將以華麗的動作場面再度擄獲觀眾的心。（車庫娛樂提供）

於今年2月正式宣布自AV界引退的超人氣女優明日花綺羅，她所主演的《鋼鐵女孩》系列電影最終章《鋼鐵女孩：最後戰役》將與台灣觀眾們見面，電影結合情慾、英雄動作、科幻元素，不僅在日本獲得關注，在台灣、韓國、美國、香港、泰國等國家皆獲得許多影迷的支持。

在《鋼鐵女孩：最後戰役》中明日花綺羅再度披上戰袍，將以華麗的動作場面再度擄獲觀眾的心，還請來人氣女子摔角手赤井沙希飾演明日花綺羅的勁敵，與明日花綺羅有精彩刺激的動作對手戲。此外，超人氣寫真偶像「I罩杯巨乳蘿莉」天木純、《超人力霸王歐布》青柳尊哉等演員們也一同熱情演出，將展現系列作中最令人血脈賁張的最後戰役。

明日花綺羅表示：「在《鋼鐵女孩：最後戰役》中，我所飾演的克莉絲這次內心充滿著愛，她在尋找著自己真實身分的過程中獲得答案，並下定決心保護自己所愛的人，這點令人很感動。」

對於和青柳尊哉的煽情戲拍攝花絮，明日花綺羅說：「原本開拍第1天就要拍那場戲，後來調整到最後1天拍攝，這讓我和青柳尊哉都鬆了一口氣，因為我們的個性都滿怕生的。因為是最後1天了，彼此變得比較熟悉，拍攝過程就很順利，最後拍出來的成果還滿煽情的呢，大家可以期待一下。」電影9月18日在台上映。

(中時 )