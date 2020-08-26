蔡總統在去年選前提出的「0到6歲國家一起養」政見，行政院當時表示最快將在2021年落實部分政策，這個月在蔡總統在主持總統府員工家庭日時，還再次宣示這項政策，一定會貫徹到底，但是國民黨立委鄭正鈐指出，這筆預算到現在都還沒編。

蔡總統去年宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將從新台幣2500元加倍成5000元，補助年齡擴大至0到6歲，相關預算也將從目前600億元逐年增加到1000億元。

行政院政務委員林萬億當時也表示，最快將在2021年落實部分政策。但鄭正鈐指出，行政院8月13日通過明年的總預算中，育兒津貼的預算都還在教育部、衛福部的「研議中」，至今仍尚未編列。蔡總統所提的政見難道是「選前給承諾，選後就跳票」？

鄭正鈐強調，孩子是國家未來的希望，他也提出「0-6歲國家一起養」的政見，他會持續督促蔡政府，儘速落實這項政策。

(中時 )