三星最新Galaxy Note20 5G旗艦系列本月上市，引起預購熱潮，開放預購4小時內，Note20 Ultra 512GB版本旋即銷售一空，今（26）日開放預購消費者優先取貨，特於三星微風南山旗艦館加碼祭出總價值近30萬元好禮抽獎活動，吸引百名粉絲排隊共襄盛舉，再現排隊人龍，也讓電信業者看好後續換機潮。

三星此次推出的全新色系－「星霧金」，一發表即吸引眾多目光，別緻的色彩在預購中獲得壓倒性人氣。為犒賞辛苦排隊的消費者，現場亦安排消費者以進化S Pen體驗特殊簽名咖啡拉花，並提供尊榮舒適的等待區，享美食、抽豪禮、換新機，讓星粉開心滿載而歸。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「儘管大環境嚴峻，三星今年上半年的銷售狀況仍持續穩健，全都要感謝星粉們的大力支持。相信Galaxy Note20 5G旗艦系列將延續聲勢，除為台灣5G市場挹注強勁動能，並期望提前達成三星下半年銷售額表現較去年同期成長10％的目標。」

台灣三星觀察本次預購表現，Galaxy Note20 Ultra 5G：Galaxy Note20 5G銷量佔比約為7：3，可見在雙機型策略下，大尺寸保有固定擁護者。在顏色選擇部分，新色「星霧金」迴響熱烈，以驚人速度狂銷，反應最佳，以Galaxy Note20 Ultra 256GB為例，星霧金即佔預購量超過4成、星幻白及星幻黑則約各佔3成。

此外，大容量512GB版本買氣也超乎預期，除原定數量於4小時內預購完畢，緊急追加約三成貨量後仍迅速訂購一空；整體佔Galaxy Note20 Ultra預購量15％，顯示消費者日趨重視儲存空間，除了頂尖規格，更願意投資大容量機種。

現場並特別設置Galaxy Note20 5G咖啡拉花體驗，讓星粉們感受S Pen最新的遠端遙控3.0功能及超低延遲擬真書寫，打造專屬個人簽名咖啡拉花，悠閒啜飲享受片刻時光。三星亦包下微風南山7樓知名餐廳，提供美味的餐點及飲料，等待取機的同時讓星粉有吃、有玩，舒適等待拿大獎！

(中時 )