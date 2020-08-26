美中於周二（25日）通話檢討第一階段貿易協議，此舉被視為雙方關係止穩的訊號，但卻傳出意外「插曲」，美國貿易代表署（USTR）在電話會議後，發出聲明內容，卻將大陸貿易代表、國務院副總理劉鶴的英文譯名Liu He，寫成Liu Hu發音與「劉虎」相同，犯了此一錯誤，引發外界議論。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛接受福斯財經（Fox Business）訪問時表示，美國對中美第一階段貿易協議的關注重點，正轉向智慧財產權竊取、強制技術轉讓，以及基本的公平與對等問題上。

稍早美國貿易代表署指出，雙方討論到大陸為實現協議中的結構性改革所採取的步驟，並針對大陸大幅增加採購美國產品與未來採取的行動進行討論。美方表示，雙方都見到協議有所進展，也致力於採取必要步驟以確保協議成功。

新華社則表示，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。聲明中未披露更多細節，顯見大陸官方態度相對低調。

在此次美中電話會議後，傳出意外插曲，美國貿易代表署所發布的聲明中，一度將劉鶴的名字Liu He錯拼成Liu Hu、發音與「劉虎」雷同，這個錯誤在大陸社交媒體引發關注，但消息傳出後，美方已經更正。

(中時新聞網)