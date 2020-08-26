隋棠常分享家庭生活趣聞。（圖／中時資料照片）

名模隋棠最近放下台北生活，一家五口轉到屏東長住，不僅讓孩子學習親近大自然，隋棠自己更親力親為到偏鄉擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，投入兒童性侵害防治，夫妻倆的教養方式因此更受到大家讚許關注，最近他的老公Tony接受訪問，透露大兒子Max才5歲，有次竟嚷嚷要「轉大人」工作賺錢，Tony好奇問為什麼，Max則說是想要孝順賺錢「買東西給你吃」，讓Tony心整個融化。

隋棠今年6月發千字文呼籲重視兒童被侵犯問題，引來軒然大波，她事後澄清：「我從頭到尾沒有提到過我遇到的那位女孩是被『性侵』，我的用詞是『侵犯』。」也表示：「但教育處經過腦補之後，除了為了要澄清，反而公佈了他們自己猜測中的那位受害孩子的隱私之外，也沒有意識到他們說我『沒有經過事實調查就發文』有多麼莫名。」

隋棠後來仍持續在臉書分享家庭生活，透露帶一雙兒女去喝喜酒，有朋友未得到5歲Max的同意就強行邀合照，讓Max受到驚嚇，但還是擺出禮貌的笑容，讓隋棠看了心疼不已，「整個過程很短，但看著Max努力調適自己情緒的過程，我的內疚感持續了好久好久。」事後她向兒子道歉，也保證下次會出來幫孩子說話：「當孩子說不要，就是不要。」

最近隋棠的先生Tony接受《媽媽寶寶mombaby》專訪，分享家中夫妻倆分工，教育方面他當黑臉，隋棠當白臉負責去傾聽孩子的心情，Tony也會當3個小孩的體育老師，夫妻倆說好在孩子上學前要先一起享受一段無憂無慮的時光，Tony更分享年紀小小的Max超懂事，有回竟開口說想要出去賺錢，好讓爸爸能買東西吃，Tony驚訝說：「他真的是很貼心的小孩啊」。

(中時新聞網)