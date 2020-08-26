安平漁港安檢所女上士廖虹琇以自備的螺絲起子打開護板，查獲遊艇走私未稅菸。（海巡署南部分署提供／洪榮志台南傳真）

海巡署南部分署人員從遊艇改裝的密艙搬出未稅菸。（海巡署南部分署提供／洪榮志台南傳真）

海巡署南部分署在台南安平漁港查獲遊艇改裝密艙夾帶622箱未稅菸闖關。（海巡署南部分署提供／洪榮志台南傳真）

漁船走私未稅菸屢見不鮮，利用遊艇走私未稅菸才稀奇！海巡署南部分署在台南安平漁港查獲一艘設籍獅子山共和國的113噸遊艇，居然改裝密艙夾帶市價2177萬元的622箱未稅菸闖關，被機警的安檢所女上士廖虹琇識破，以自備螺絲起子打開護板後，當場人贓俱獲。

南部分署副分署長耿英傑指出，該分署第六巡防區指揮部雷達24日發現一艘1艘可疑遊艇，從外海航向安平漁港，經雷達操作員研判航跡可疑，立即通報相關單位，完成岸、海勤務部署。

當日下午5點多許，該遊艇進入安平漁港通關，安平漁港安檢所上士廖虹琇及2名同仁登船檢查時，先在船艙發現可疑衣物，又看到船員神色不安、舉止異常，直覺有問題後，更進一步在駕駛艙地板找到疑似偽裝及裁切的痕跡。

廖虹琇以自備的螺絲起子開啟艙蓋後，赫然發現艙內全是以牛皮紙箱包裝的「GOLDEN BRIDGE」等4種品牌私菸，當場人贓俱獲；所方後續更出動2隻海巡偵蒐犬協助清艙，總計查獲622箱未稅菸，約31萬，市價2177萬元，已全數查扣。

經報請台南地檢署檢察官柯博齡指揮偵辦，並依菸酒管理法將57歲的許姓船長等4名船員移送檢方複訊後，認犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知許某10萬元交保，其餘2名船員各交保1萬，另1名船員請回。

(中時 )