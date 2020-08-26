高雄的朋友在、哪、裡！全台最大、高達3.5米的LINE Pay熊大店長首度進駐麥當勞高雄博愛二餐廳，即日起至9月22日止展開28天限時亮相，迎接所有用餐民眾，現場更以「夏日海洋」主題佈置，陪民眾度過歡樂的夏日美好食光。

LINE Pay行動支付今年5月正式於麥當勞全台近400家門市上線，快速安全的結帳模式，獲得用戶一致好評，也成為消費者最常使用的支付工具之一。為感謝用戶對LINE Pay的熱烈支持，即(26)日起至9月22日推出LINE Pay用戶於麥當勞單筆消費滿NT$99元，即享最高10％回饋。歡慶活動好評回歸，全台最大LINE Pay熊大店長更是首次對外亮相，現身麥當勞與民眾共襄盛舉。

為鼓勵用戶持續享受LINE Pay行動支付所帶來的便利生活，即日起至9月22日止，LINE Pay用戶到麥當勞消費結帳，選用LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆交易金額滿NT$99元(LINE POINTS點數折抵金額不列入計算) ，即享LINE POINTS 10％點數回饋，且回饋無上限。

透過LINE Pay選用已綁定的信用卡／簽帳金融卡，單筆交易金額滿NT$99元享LINE POINTS 3％點數基本回饋;若選用已綁定的中國信託LINE Pay卡、台北富邦全卡、聯邦賴點卡或台新@GoGo卡等指定銀行卡片付款，最高可享10％回饋。

此外，活動期間累積3筆單筆實際交易金額滿NT$99元消費，再享LINE POINTS點數50點回饋！民眾到麥當勞無論內用或外帶，在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，皆可輕鬆LINE Pay完成結帳！詳細活動資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準

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