桃園市體育局26日工作報告，民進黨籍議員林俐玲見局長、前奧運跆拳道國手莊佳佳如坐針氈「一直在發抖」，請她當場示範跆拳道預備姿勢，莊一度不知所措、眼神望向議長邱奕勝求救，在林堅持下，莊邁開弓箭步、雙手握拳抬自胸前，高聲「賀」，林才呼籲莊不要太緊張，用心聆聽地方聲音。

莊佳佳一度不知所措。(蔡依珍攝)

「局長，妳為什麼一直發抖？」林俐玲質詢時，開頭就詢問體育局長莊佳佳，認為她來到議事堂戰戰兢兢、全身緊繃，詢問她的「專長」，聽到莊佳佳回覆是「跆拳道」，當場說：「好，妳來一下！」

莊佳佳當場不知所措，仍站在質詢座位上，但林堅持，還說做一次就好，直問：「怎麼做？妳都怎麼訓練學生的？」要求莊把口罩拿下、把腳跨出去，莊一度眼神求救，最後仍站到走道，做出跆拳道預備動作，林俐玲見狀說：「要喊聲（台語）！」莊乖乖大喊一聲「賀」，全場莞爾。

林俐玲事後受訪表示，不知道是不是冷氣太強、還是沒有吃早餐、抑或害怕被質詢，覺得莊佳佳頻發抖，她認為運動可以帶來快樂健康和自信，鼓勵她要有自信，勇敢回答，當場在議事堂展現金牌跆拳選手的架式，展現過後果然備詢更能得心應手。

(中時 )