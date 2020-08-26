台新金控要買保德信人壽，恐怕不是只準備55億元。保險局長施瓊華26日在受訪時表示，台新金應提出併購後7~10年的營業計畫書，訂出未來保德信人壽的營業走向、規模、財務預測，這些都是要可兌現的，不是審過就算，且施瓊華指台新金買保德會人壽，應該「不會只是為了讓保德信用現狀繼續經營」，若要擴大規模，就要拿出更多資本。

施瓊華表示，到2026年壽險業要接軌負債會計IFRS17、新清償能力ICS，台新金財務預估必須到2026年是比較明確的，但保險局會要求超過2026年，可能至少要7到10年的長期發展計畫，台新金要證明有財務能力，支持保德信人壽未來7~10年的發展及規模擴大。

保德信人壽目前是資產規模不到2千億元，去年全年新契約保費只有33億元多，總保費168億元，在21家壽險公司中排名第20名，施瓊華表示，保德信人壽是以保障型商品為主的小型壽險公司，若台新金併購之後，希望保德信人壽未來走向不同，就要把未來幾年的營運計畫書訂出來，除了接軌國際監理的財務需求外，也要預估未來業務及資產規模的成長，不同的規模就需要不同的資本。

施瓊華表示，保險局會依台新金提出的營業計畫書進行「實審」，未來7到10年保德信人壽的財務預估到哪裡，台新金需要支撐保德信發展的財力就要到哪裡，且這計畫不是「審查通過就算了」，未來是會逐年檢視台新金是否有作到，不是隨便預估只求過關就可以。

若台新金只要保德信人壽依現狀發展，則保德信人壽需要增資的金額並不多，比較好預估，但若希望規模更大，就可能要拿做更多資本，施瓊華直言：「營業計劃書在未來都是我們（金管會）會拿來監理這家公司的內容。」即台新金要開出可兌現的增資支票，金管會會按年監督。

(工商 )