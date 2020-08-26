5月豪雨造成台中市芋頭受損，經台中市農業局會同農委會台中區農業改良場及農糧署勘查，確認損害率達救助標準。農委會公告台中市大甲等7區，列為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃3萬6000元，請農民即日起至9月5日止，向受災地的區公所提出申請。

農業局表示，台中市大甲、大安、外埔、后里、清水、神岡、大肚等7區區公所查報芋植株損害情況，獲農委會公告為芋農業天然災害現金救助地區，合法農田栽培的芋園，災害損失率達20％以上，即可申請現金救助。

農業局提醒受災農民於期限內，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本；非土地所有權人者，應檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，向受災地的區公所提出申請，逾期不予受理。

農業局長蔡精強指出，除中央現金救助，市府並依據《台中市農業災害復建補助作業要點》規定，加碼補助災後恢復生產所需資材，每公頃最高補助3600元，減低農民復耕成本。

(中時 )