中秋節將至，全家便利商店26日宣布，即日起至10/6推出第二波中秋節檔期預購活動，為滿足消費者喜愛嚐鮮的需求，今年特別規畫口感獨特的爆漿流心系、健康需求的低醣養生系，以及傳統與創意兼具的名家飯店系三大主題，總計近百款特色月餅，平均價格帶約為399～699元，滿足不同消費者挑剔的味蕾！

此外，中秋烤肉也是親友團聚的重要活動，全家表示，今年共推出逾30項烤肉組合，除了「乾杯燒肉居酒屋」的乾杯燒肉組強勢回歸，更首次針對喜愛特定肉品的消費者，獨家推出洽富氣冷雞烤肉組、大成桐德黑豚極致肉品套餐、豪華海鮮烤肉組等，讓消費者一次購足。為讓烤肉生火不餓肚子，全家也特別引進拆開即食的阿雪真甕雞悶燻冰鎮手撕雞、十三香小龍蝦等，讓消費者邊烤邊吃。

歡慶佳節，全家中秋預購檔期也同步推出四重優惠活動，分別是：一、單筆消費滿699元抽Skoda Kodiaq；二、預購月餅滿千送200元購物金；三、預購月餅全家點數2倍贈；四、指定商品會員任選2件95折。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰表示，近年零售通路搶攻節慶預購商機，為持續吸引消費者關注，皆提前2～3個月開打，並以上班族、小家庭常購買的團購美食、療癒甜點等周邊商品做為前哨戰。

據全家統計，中秋節預購首波以團購甜點、特色美食類表現最佳，皆較去年同期成長超過五成，月餅也有近一成的業績成長。隨著中秋節腳步愈近，全家第二波將以應景的特色主題月餅、烤肉應戰，整體中秋節預購檔期品項逾400項，提供消費者多元選擇。

全家觀察，爆漿流心為近年甜點、烘焙類商品的新趨勢，以流動狀的黃澄內餡與濃郁口感，讓消費者愛不釋手，故今年全家特別引進近10款爆漿流心系月餅，例如開璽推出的「芋見流心禮盒」、和生御品的「流心月餅禮盒」；喜歡芝麻餡的消費者還有山田村一的「黑芝麻流沙酥」，一口咬下內餡緩緩流出，療癒又美味。

另，針對想品嚐月餅美味，又追求低醣飲食的消費者，全家也引進多款低醣養生月餅，如原味食代的「低醣奶皇酥中秋禮盒」，使用杏仁粉、椰子粉、赤藻糖醇替代麵粉、精緻糖，適合低醣飲食、年長者品嚐；知名養生普一月餅的「提漿養生禮盒組」則以數種堅果、水果等食材入餡。

在名家飯店月餅部份，全家表示，此次全家獨家與台北寒舍艾美酒店合作，導入特色商品「巧克鳳梨酥」，以西方巧克力與東方傳統糕點鳳梨酥交互融合；還有圓山大飯店的「甜美蘭花禮盒」則以台灣火龍果、日本抹茶粉與柚子丁、青森蘋果丁、台南玉井芒果入料，打造出五種賞心悅目的精緻月餅。

此外，中秋預購也能做愛心！全家表示，中秋節不僅是親朋好友團聚的溫馨時刻，也能將這份歡樂傳遞給需要協助的身心障礙者及弱勢家庭，今年全家與天主教仁愛社會福利基金會合作，推出愛心中秋一起幫公益活動，只要使用全家會員APP進入愛心商品認捐，即可用178點加239元選購「雪之戀鳳梨酥禮盒」，限量900盒，認購完畢後，會將消費者認購商品寄出給公益團體，讓弱勢族群也能渡過暖心中秋。

(工商 )