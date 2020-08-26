網路紅人T妹（Tiffany Chen）以辛辣談話風格和姣好身材，在臉書粉絲團擁66萬粉絲追隨，而T妹在2017年宣布懷孕，儘管她宣稱「父不詳」，但T妹仍堅持生下孩子、獨自撫養，不過T妹今（26日）則發文談孩子的爸身分，並表示對方是一名殺人犯。

T妹臉書全文。（圖／取材自Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹在2017年宣布懷孕時，她就曾透露和生父不歡而散，T妹始終不願多談孩子的爸身分，而T妹稍早則罕見發文談到此事，透露對方是一名殺人犯，T妹表示不談論生父不是在保護孩子的爸，而是保護兒子，她怒轟：「你一路怎麼設計、對我做泯滅人性的事！連孩子要生了！也可以把錢盜光，一定會有報應。」

T妹在臉書轉貼新聞，並指控，孩子的爸當初知道她懷孕「也可以把錢盜光，一定會有報應」，T妹提到，其實對方前天有來找她，表示非常悔恨，很想兒子，也讓T妹不禁感嘆：「或許要他真的進去坐牢，才瞭解親情是最重要」。

而T妹也發文提到：「或許你會問，明知到他是殺人犯，為什麼還要跟他在一起？」對此，T妹則表示，她是2017年認識對方，當時她也被矇在鼓裡，不過現在T妹已看清一切「未來我會保護T寶，希望他可以快樂長大」，並向自己喊話要勇敢走下去。

(中時新聞網)