前年的新竹縣湖口鄉中勢村長選舉，開票結果參選人李麟盛獲得980票，輸給對手葉美秀1票因而落選，李提起當選無效訴訟，台灣高等法院維持一審判決，認定計票錯誤李983票，葉女982票，判決葉女當選無效確定，李逆轉翻盤以1票之差贏得選舉。

63歲的李男指出，2018年11月24日開票所開票結果，他得票總計980票（第246號投開票所之449票、第247號投開票所之531票），但葉女得票981票（第246號投開票所之414票、第247號投開票所之567票），僅差1票，69歲的葉女遭公告當選。

李男說，法院勘驗選票的結果，於第247號投開票所之票袋內，他的得票應為534票（增加3票），對方得票仍為567票，用餘票應為351張（減少3張），他得票數高於上訴人，因當選票數不實，且足認影響選舉結果，請求法官宣告葉女當選無效。

高院認為，對第247號投開票所勘驗結果及爭議票的審認結果，並再加計無爭議第246號投開票所的各票數後，葉得票總計為982票（即981＋1＝982票），低於李男983票（即980＋3＝983票），判決葉女當選無效定讞。

(中時 )