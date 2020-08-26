三星電子最新 Galaxy Note20 5G旗艦系列，引起預購熱潮。開放預購 4小時內，Note20 Ultra 512GB版本旋即銷售一空。今（26）日三星開放預購消費者優先取貨，並加碼祭出總價值近30萬元好禮抽獎活動，吸引百名粉絲排隊共襄盛舉！

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「儘管大環境嚴峻，三星今年上半年的銷售狀況仍持續穩健，全都要感謝星粉們的大力支持。相信Galaxy Note20 5G旗艦系列將延續聲勢，除為台灣5G市場挹注強勁動能，並期望提前達成三星下半年銷售額表現較去年同期成長10%的目標。」

新色「星霧金」超搶手！512GB大尺寸買氣旺

台灣三星觀察本次預購表現，Galaxy Note20 Ultra 5G：Galaxy Note20 5G銷量佔比約為7：3，可見在雙機型策略下，大尺寸保有固定擁護者。在顏色選擇部分，新色「星霧金」迴響熱烈，反應最佳，以Galaxy Note20 Ultra 256GB為例，星霧金即佔預購量超過4成、星幻白及星幻黑則約各佔3成。此外，大容量512GB版本買氣也超乎預期，除原定數量於4小時內預購完畢，緊急追加約三成貨量後仍迅速訂購一空；整體佔Galaxy Note20 Ultra預購量15%，顯示消費者日趨重視儲存空間，除了頂尖規格，更願意投資大容量機種。

Samsung Galaxy Note20系列手機搶先領機活動實況。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Samsung Galaxy Note20系列手機搶先領機活動，吸引眾多星粉到場支持。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

為回應星粉支持，台灣三星電子在預購優先取貨首日，於三星微風南山旗艦館打造尊爵星派對，加碼祭出總價近30萬元的抽獎活動，包含50吋4K電視、平板、手錶等精美獎項。此外，現場設置Galaxy Note20 5G咖啡拉花體驗，讓星粉們感受S Pen最新的遠端遙控3.0功能及超低延遲擬真書寫，打造專屬個人簽名咖啡拉花。三星亦包下微風南山7樓知名餐廳，提供美味的餐點及飲料，等待取機的同時讓星粉舒適等待拿大獎！

錯過Note20系列預購也別緊張！三星推出一系列開賣購機優惠，自8月28日至10月31日，凡於全通路購買Galaxy Note20 5G旗艦系列手機並上網完成登錄，即可獲得開賣禮JBL真無線藍牙耳機（建議售價NT$5,290），另可享有YouTube Premium免費試用4個月、開通Samsung Pay悠遊卡再送7-11虛擬商品卡NT$150。此外，凡於8月28日至9月30日前，於全台三星智慧館購買Galaxy Note20 5G旗艦系列還可加碼獲得指定機型舊換新優惠、原廠指定配件購物金、登錄送免費延長保固一年等多項好康。

(科技)