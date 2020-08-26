為推廣南台灣三大縣市在地農漁特產，東元集團旗下摩斯漢堡(安心食品)領軍攜手東亞經濟協會，今(26)日於北市南港軟體工業園區舉辦「台日農漁產品企業及地方交流會」論壇及展售會，推廣在地農漁特產產品。

今年上半年逢疫情衝擊，東亞經貿協會與東元餐飲集團盼能強化東亞經濟交流，今日上午以論壇形式進行台日農漁產品企業及地方交流，特別邀請台南市、高雄市、屏東縣農漁會24處代表從產地直接拉到北部消費地展售。

東元集團會長黃茂雄表示，東元集團旗下共有14個餐飲品牌，其中摩斯漢堡有284家店，加上樂雅樂、蜜可頌、日本連鎖食堂、串家物語、餡老滿、MADO等總數超過350家的關係企業，整體的食材需求量大。

黃茂雄指出，此次展售期待透過與在地農漁會直接採購，讓各通路彼此以透明，合理，穩定，長期的模式發展，以實際採購行動支持台灣在地農漁會，不僅幫助農漁民也振興經濟。

農委會主委陳吉仲指出，雖然今年受疫情影響，但出口到美國的水果反而成長3倍，截至7月賣到日本的米多達7000點公噸，較去年同期成長約6倍；去年整年鳳梨只賣1000多公噸，截至目前賣了2000多公噸，去年農漁產品出口日本總值約280億。然而不只日本，同期在新加坡的水過貿易也成長6成。

日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，2019年日本出口台灣的農漁產品貿易總值為250億，台灣是日本農漁產品出口的第4大重要對象，日本則是台灣農產品出口的第2大國。

他說，台灣水果在日本非常受歡迎，尤其香蕉、芒果、蜜棗等受到一致好評，希望新冠疫情能早日結束，台日雙方能有更進一步的貿易發展。

活動現場展售台南、高雄及屏東最具特色農漁產品，例如恆春的洋蔥醬油、萬丹鄉的紅豆、佳冬鄉的蓮霧；高雄旗山香蕉蛋捲、台南虱目魚，麻豆文旦等，現場更有東元集團旗下餐飲品牌的多位料理長現場調理富含膠質的龍膽石斑，讓現場民眾品嚐。

(中時 )