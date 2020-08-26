椰子樹已由工務局火速鋸斷，以免發生危險。（台南市議員蔡筱薇服務處提供／李宜杰台南傳真）

椰子樹已由工務局火速鋸斷，以免發生危險。（台南市議員蔡筱薇服務處提供／李宜杰台南傳真）

受到西南氣流影響，台南從26日清晨至今受到雨彈轟炸，各地皆傳出淹水災情。台南東區路邊1株高達10公尺的椰子樹，也因不敵大雨沖刷，導致「彎腰」有傾倒疑慮，台南市政府工務局獲報後派人鋸斷，以免發生危險。

台南今日凌晨至今仍不斷受到雨彈侵襲，東區林森路三角公園旁綠地為整排椰子樹，其中1株高達10公尺以上的椰子樹，因不敵大雨「彎腰」。台南市議員蔡筱薇收到民眾通報後，緊急連絡工務局第一公務大隊處理，並於26日上午鋸斷，以免發生危險。蔡筱薇說，除感謝辛苦的市府團隊，也呼籲民眾下雨天行車務必小心。

根據中央氣象局資料顯示，從今晨0時到中午12時，台南最大雨量位於仁德區，其次為南區、善化區、新市區、新化區、永康區，累積雨量皆超過200豪米。另，根據台南市政府水利局統計，本次短時強降雨最大發生於永康區，10分鐘雨量達21.5mm，其次為仁德區，10分鐘雨量達19mm、善化區及南區則是18.5mm，呼籲民眾外出務必注意安全。

(中時 )