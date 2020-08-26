大同高層涉嫌錢進大陸，掏空台灣華映，華映小股東今天走上總統府、監察院，一人一信訴請調查大同掏空華映案。(圖：王玉樹攝)

91歲的老榮民徐老先生今天向監察院代表，控訴自己100多萬退休金投入華映股票，現在被害的一無所有，希望陳菊院長主持公道。(圖：王玉樹攝)

「小英總統救苦救難！」「拜託阿菊姐，救救我們！」，100多名華映小股東今走到總統府、監察院前，一人一信籲請總統蔡英文、監察院陳菊主持公道。現場並有91歲老榮民痛訴100多萬退休金成壁紙，希望政府協助討回。華映小股東自救會要求，應深入調查大同掏空華映一案，並應揭露楊梅廠、龍潭廠資產重估價值，金管會則要阻止華映賤賣資產。

大同董事長林郭文艷、前董事長林蔚山夫婦為圖借殼上市的華映科技在大陸上市，擅自簽下十九項不合理承諾，其中台灣華映投資中國華映科技承諾百分之十收益都隱匿未報，前日遭台北地檢署以財報不實罪名起訴。

而華映早在去年因債務問題已下市，大批小股東求助無門。今天從桃園、新竹，4台遊覽車載來160名華映小股東，先到總統府前向總統蔡英文陳情請求調查大同掏空華映案，後又轉往監察院遞交陳清書。

91歲的老榮民徐老先生，在6、7年前花了積蓄100多萬買下華映股票，一開始還有配息配股，哪知後來就每天跌停板，想賣也不賣不掉，股票現在也下市。他無奈說，現在這些股票都像壁紙，不知道怎麼辦，希望政府主持公道。

華映股東自救會執行長孫金清痛批大同高層比「土匪還土匪」，左右轉右手，把台灣華映掏空，錢轉大陸，債留台灣，留下910億債務，讓小股東每人揹150萬。

(中時 )