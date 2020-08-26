PTT網友爆卦 (翻攝自PTT)

臉書粉專「莫羽静與她的墨水故事」(簡稱莫羽靜)，近日放出時力前黨主席黃國昌痛斥黨內同志的錄音帶，引發一連串風波，但昨晚有網友於PTT爆料，莫羽靜去年自曝「我的底我已經講過了吧，就英派長輩派去時力的傭兵部隊。」。網友質疑，恐是因黃國昌去年揭發國安私菸案，而慘遭惡意爆料。

莫羽靜放出剪輯過的錄音內容指出，黃國昌痛批同黨苗栗縣議員曾玟學，說「他認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的」、「我講句不客氣，曾玟學你是出來靠夭什麼的，黨有欠你嗎？沒有我支持你，你選的上嗎？結果你選上後，你以為你是誰阿。」曾玟學近日也因此宣布退黨。

昨日也流出錄音檔其他內容提及，黃國昌去年曾評估民進黨選情沒想像中穩，一度打算參選總統，還放話「總統辯論台我站上去，會讓蔡英文很挫。」

黃國昌昨夜深夜回應，去年因打國安私菸案，遭黨內同志指責，甚至黨因而分裂，也有人退黨，對此感到心力交瘁。後來黨內有人建議自提總統人選，藉此拉抬政黨票，讓黨能繼續向前。

由於時力在25日至28日舉行決策委員改選投票，而近日不斷有匿名者放出不利黃國昌的剪輯錄音。恐是企圖影響選舉。

PTT網友aaaba昨晚於八卦版爆料，莫羽靜曾自承是「英派長輩派去時力的傭兵部隊。」加上過去黃國昌因打私菸案以致與綠營的恩怨，引發網友討論表示「還有人說不是民進黨刻意要搞垮時力？」、「她的領錢方式很特殊，掛在綠營金主的公司下，有事完全抓不到，大部分的側翼粉專大概也是用這個方式在運營。」

(中時 )