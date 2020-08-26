彰化與台大公衛學院合作的萬人血清檢測計畫，原訂25日公布期中報告，但卻無預警延後，外界將矛頭指向指揮中心施壓，指揮中心指揮官陳時中數度澄清，並回嗆要台大公衛不要蓋牌，盡速公布檢測報告，台大公衛前副院長陳秀熙昨也回敬表明願意順時中，並於今天宣布，明上午10時公開血清檢測期中報告。

台大公衛和彰化縣合組的研究團隊指出，為了向社會關注此議題的民眾報告這項研究，將於明天上午10時舉行說明會，針對彰化縣參與這次研究調查的民眾在新冠病毒核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果進行說明。

另一方面，研究團隊也將針對研究族群中，經由境外與本土個案血清調查結果進行比較分析。這場會議將由計畫的主持人詹長權教授，與陳秀熙教授以及彰化縣衛生局葉彥伯局長說明報告。

於此同時，這場會議也邀請中央疫情指揮中心莊人祥發言人與台大公衛學院院長學院鄭守夏出席。

(中時 )