小宇 在「宇你轉圈圈」出新招PK三大天王。(喜鵲娛樂提供)

小宇一人分飾多角,秀高難度模仿唱功。(喜鵲娛樂提供)

宋念宇(小宇)推出YOUTUBE「宇你轉圈圈」系列影片後,已快速累積超過10萬人瀏覽。他在最新影片中模仿郭富城、劉德華、張學友3大天王輪番演唱〈過渡期〉,每個版本都維妙維肖,惹得經紀人SUMMER大笑回應:「好想揍你」,閻奕格也被圈粉回應留下:「OMG超像~!!」師弟廖柏雅也化身歌迷留言:「HAHA the thank you killed me」,小宇表示:「因為預算都拿去請天王唱歌了,真的對不起大家,這集就無法邀請宋念宇了。」更加碼自爆拍攝時最累的是不能笑場,在場同事全部都已經內傷(笑)了。調皮的他也在影片最後向3位天王致歉,整集影片趣味滿點,驚喜不斷。

小宇以〈默念你〉入圍第31屆金曲獎最佳單曲製作人,創作期間最愛宅在家,常常不定時開直播和歌迷互動,這回小宇模仿3大天王展現唱功游刃有餘,他說:「這次的內容跟『宇你轉圈圈』沒有任何關係,但跟我很有關係,因為我小時候非常崇拜這3個天王大哥,做音樂的生涯裡一直還沒有機會寫歌給他們唱,只好把他們都邀請來唱我的〈過渡期〉,一圓自己的美夢。」更多精彩影片歡迎大家追蹤小宇官方YT頻道https://www.youtube.com/channel/UC8C3GSHSFQltb9RjbCGgmPA

