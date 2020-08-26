小宇 在「宇你轉圈圈」出新招PK三大天王。（喜鵲娛樂提供）

小宇 宋念宇 宇你轉圈圈-過渡期

小宇一人分飾多角，秀高難度模仿唱功。（喜鵲娛樂提供）

宋念宇（小宇）推出YOUTUBE「宇你轉圈圈」系列影片後，已快速累積超過10萬人瀏覽。他在最新影片中模仿郭富城、劉德華、張學友3大天王輪番演唱〈過渡期〉，每個版本都維妙維肖，惹得經紀人SUMMER大笑回應：「好想揍你」，閻奕格也被圈粉回應留下：「OMG超像～！！」師弟廖柏雅也化身歌迷留言：「HAHA the thank you killed me」，小宇表示：「因為預算都拿去請天王唱歌了，真的對不起大家，這集就無法邀請宋念宇了。」更加碼自爆拍攝時最累的是不能笑場，在場同事全部都已經內傷（笑）了。調皮的他也在影片最後向3位天王致歉，整集影片趣味滿點，驚喜不斷。

小宇以〈默念你〉入圍第31屆金曲獎最佳單曲製作人，創作期間最愛宅在家，常常不定時開直播和歌迷互動，這回小宇模仿３大天王展現唱功游刃有餘，他說：「這次的內容跟『宇你轉圈圈』沒有任何關係，但跟我很有關係，因為我小時候非常崇拜這3個天王大哥，做音樂的生涯裡一直還沒有機會寫歌給他們唱，只好把他們都邀請來唱我的〈過渡期〉，一圓自己的美夢。」更多精彩影片歡迎大家追蹤小宇官方YT頻道https://www.youtube.com/channel/UC8C3GSHSFQltb9RjbCGgmPA

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