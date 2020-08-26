華為所建立的 5G 網路因數據和資訊安全疑慮，遭全球許多國家抵制；加拿大「五眼聯盟」的盟友，澳大利亞、紐西蘭、英國和美國等同盟，皆已出於安全理由禁用華為，僅剩加拿大尚未公開表態。然而，雖然沒有明言禁止，但其實加拿大早已跟進其他盟友禁用華為。

據了解，華為以私人企業形式運營，卻需要遵守大陸的《國家情報法》，換言之，若大陸官方基於「國家安全」需要，那麼企業便不能拒絕提供客戶相關資料，其中亦包含「個人隱私資料」。因為有這層危機意識，許多國家紛紛抵制華為。根據《路透社》報導，加拿大雖未表態禁止華為，但國內主要電訊商Bell Canada及 Telus都已轉為和愛立信和諾基亞合作。

據內部消息人士表示，加拿大基於政治考量，為了不得罪大陸和美國，認為現階段最好的做法就是無作為，以此避免和兩國關係惡化。對於這樣的說法，加拿大創新部長納維德貝恩斯（Navdeep Bains）則表示，無法對個別事件發表評論，同時也並未說明何時才會有定論。

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(中時新聞網)