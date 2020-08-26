煮水餃到底應該冷水還是滾水下鍋，最能保持水餃的完整性？日前有人分享用冷水下鍋，能讓水餃皮更Q，結果有網友一試，讓他超傻眼，專家透露，透過2步驟，水餃下鍋後將不再「皮開肉綻」。

一名女網友日前在臉書《爆怨公社》透露，自己聽從網路建議，將水餃冷水下鍋，不料每顆都皮肉分離，韭菜餡全部散落在鍋中，讓原PO忍不住大笑「妳怎麼可以把手工水餃煮成韭菜湯？」。

照片曝光後，網友紛紛回應「再加顆蛋就變韭菜蛋花湯了」、「這啥？蔥油餅的餡嗎」、「水餃表示死不瞑目」。原PO表示，他自己嘗試冷水下鍋從來沒有成功過，還是建議熱水下鍋，等快好的時候再加一點冷水，第二次水滾就差不多了，而且大致都能保持90%的完整。

至於水餃到底應該冷水下鍋還是滾水下鍋才對？《TVBS》報導，前行政院衛生署食品衛生處食安科科長劉兆宏表示，應該在冷水時把冷凍水餃丟下鍋，蓋上鍋蓋等水滾，並用湯勺或鍋鏟輕輕轉動，避免水餃沾鍋；若等水滾後餃子才下鍋，容易造成外皮熟、內餡沒熟，繼續再煮水餃皮就破了。

(中時新聞網)