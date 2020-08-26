民進黨彰化縣黨團，砲轟萬人血清抗體檢測期中報告突然喊停，縣長王惠美是否要出來面對，要如何負責。（吳敏菁攝）

民進黨團彰化縣議會黨團今天砲轟萬人血清抗體檢測期中報告突然喊停，縣長王惠美是否要出來面對，要如何負責？國民黨彰化縣議會黨團隨後也反擊，這和縣長有什麼關係？民進黨不該為了拚初選，把防疫和選舉綁一起，對彰化人不公平，防疫不一該分藍綠議員曹嘉豪痛批，「選舉選到卑劣，利用防疫的問題來擴大地方與中央的衝突，民進黨應該公開道歉。」

民進黨彰化縣議會黨團李成濟、賴澤民、賴清美、尤瑞春

、張欣倩、葉國雄、王國忠等表示，彰化縣八月初透露萬人血清檢測，篩檢約4000人，8月8 日更有消息透露已有驗出陽性個案，彰化縣旅遊業如今受害，不敢來彰化觀光，連帶其他行業都受到影響，甚至彰化人到其他縣市都受到「白眼」看待，不受歡迎。期中報告突然「蓋牌」，是否有難言之隱？儘速公佈，不要推給台大公衛院。

議員王國忠還擦槍走火，要求葉彥伯要職，此話一出，民進黨團總召李成濟馬上澄清，「沒有、沒有，我們有沒有要針對葉彥伯，民進縣黨團沒有這麼主張，是個人意見，我們這次召開記者會只要是要求王惠美出來負責」。

隨後，國民黨彰化縣議會黨團張錦昆、曹嘉豪、涂淑媚、白玉如、林庚壬、黃千宴、黃俊源、李誠浩等也聯手反駁，議員曹嘉豪痛批無恥，「民進黨地方黨部，你們心中只有選舉嗎？試圖利用防疫來衝突地方執政們把『防疫』放在那裡？找到確診者，無所不用其極打壓，目標還是王惠美？很惡質，為了地方選舉，無所不用其極。選舉選到卑劣，民進黨應該出來道歉」。

張錦昆表示，防疫不應該分藍綠，這和縣長也沒有關係，不應該選舉到了，最近黨團開會都是為了選舉，然後就藉機把防疫議題和選舉混在一起，對彰化縣民很不公平，防疫就是防疫、選舉就是選舉，不要因為現在自己黨內拚初選

，就開始製造議題，彰化縣人應該感謝葉局長，如果不是他把防疫工作做得這麼好，彰化縣人現在能夠建康，不要拿防疫為藉口當選舉文宣。確實把防疫工作做好。

王惠美表示，不想隨之起舞，專心縣政工作，尊重專業，中央、地方防疫一條心。

(中時 )