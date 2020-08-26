鬼月期間眾人通常會較注意出遊及安全，有時「寧可信其有」不能太鐵齒，難以理解的詭異事件真的會發生！男星王可元就透露曾經跟同學到台北的華中橋下閒晃遊玩，結果回家真的出事，偷看大門貓眼完全嚇壞，被媽媽灌符水。

《三立新聞網》報導，王可元透露小時候跟同學去華中橋下釣魚，玩過頭晚回家，當天晚上立刻做惡夢，夢到有人拿小刀追殺，或拿指甲剪一直磨他，本以為睡一覺就好，結果一直持續，讓他幾乎天天失眠。

在夢中被追殺就算了，連醒來都不得安寧，失眠多日後，某天王可元的父母外出不在家，他一直感到不安心，突如其來有個想法，走到大門看了平常不會看的貓眼，這一偷看出大事，「我真的看到不該看的東西」，貓眼另一頭站了一個人，讓王可元嚇壞，當晚不意外又惡夢纏身。

鬧鬼鬧到家裡來，此事後來被王媽媽知道了，尋求了宗教民俗的幫助，讓兒子喝下大量符水，還準備艾草浴讓他浸泡淨身，並拉著王可元去收驚，奮鬥好陣子事情才平安落幕，而他長大後，也碰過不可解的靈異事件，當時的室友回了老家，王可元便一個人睡，晚上卻聽到房外有人在走路，且相當規律，隔天他問室友怎麼這麼晚了才回來，室友竟說還在老家，根本沒回宿舍。

(中時新聞網)