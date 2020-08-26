力挺南高屏三縣市農漁特產，東元集團搭展銷平台協助推廣，由以摩斯漢堡發展連鎖的安心食品率旗下14個餐飲品牌，超過350家餐廳下單採購，總金額超過5000萬元。

東元集團會長黃茂雄表示，東元集團旗下餐飲品牌摩斯漢堡(安心食品)將於屏東農業生物科技園區設立食品加工廠，除了佈局中南部市場、繁榮地方經濟與就業，更能創新產品研發、拓展外銷。摩斯漢堡愛用台灣在地食材，更長期與社會企業小農合作，大量採購蕃茄及檸檬等，每年三月更在全台各店鋪舉辦樂活市集，讓消費者可以便利於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。

東元集團旗下餐飲品牌攜手東亞經濟協會，推廣南高屏三大縣市在地農漁特，於26日邀請台南市、高雄市、屏東縣農漁會24處代表，共同於南港軟體工業園區舉辦「台日農漁產品 企業及地方交流會」論壇及展售會，介紹推廣在地農漁特產產品，共有南高屏24處農漁會銷售產品包括在地特色農產以及新鮮冷凍水產達51項。

東元集團旗下14家餐飲品牌預計採購佳冬蓮霧果露超過8,000罐，麻豆文旦目標一萬台斤、洋蔥200公噸、龍虎斑初步購買 400公斤，一個月漁會蝦餅800公斤、花枝餅1200公斤，虱目魚排1.5噸以及多種品項洽談中，採購金額超過5000萬元。

受疫情衝擊，台灣諸多農漁產品出不去，東亞經濟協會與東元餐飲集團盼能強化東亞經濟交流，也為台灣在地農漁民盡一份心力，會長黃茂雄多次帶領旗下餐飲品牌多次走訪南高屏鄉鎮農漁會組織，深入了解當地特產與農漁民需求，並決定邀請農漁民從產地直接拉到北部消費地展售。26日上午先以論壇形式進行台日農漁產品企業及地方交流，並舉辦「農漁特產展售會」媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，連同東元集團旗下餐飲14個品牌，以實際採購行動支持台灣在地農漁會。

(工商 )