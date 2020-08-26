後疫情時代民眾生活習慣大幅改變，味王(1203)將擴充食品充填設備及擴建廠房，今年全年業績可望優於去年，今日股價在平盤附近游移。

味王上半年包括速食調理包、泡麵，至於在醬油產品方面，將朝少量多樣、輕量化來做規劃。由於台灣疫情守得不錯，味王預期台灣區H2表現將會優於H1，不過泰國和越南現在疫情仍處於高峰，預期下半年仍將會受到影響，味王今年上半年的表現優於去年同期，預估下半年持平於去年同期，全年業績表現可望較去年成長。

味王在1970年問世的王子麵今年正好上市50週年，悠遊卡公司等比例將王子麵縮小，發行「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，外袋與市面販售的商品材質相同，搖晃時還會有脆麵的沙沙聲，即日起至8月28日止，分別在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購。

悠遊卡公司繼年初推出「味王味精造型悠遊卡」後，再度將味王另一明星商品「王子麵」也變成悠遊卡，讓今年正好滿50週年的王子麵，也納入懷舊迷的收藏名單。

(時報資訊)