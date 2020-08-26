肥水不外流 英變心 想把F35B戰機採購砍半 12:542020/08/26 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國原本打算向美國採購138架F-35戰機，可是如今可能砍半，把省下的錢花在研製自家能控制無人機群的第6代戰機上。 據《每日郵報》（DailyMail）26日報導，雖然這高達91億英鎊（近3510億台幣）的交易可能生變，但英國仍同意，將在2025年底前採購48架F-35。 而據《泰晤士報》（The Times）報導，這些F35B戰機將部署英國皇家海軍伊莉莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航母。 (中時新聞網) #F-35 #第6戰機 #航母 #無人機 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人生觀大不同 各走各的路 台裔參議蓮舫主動離了另一半 09:572020/08/25 國際 漢翔F-16維修中心 少了亞太 04:102020/08/25 政治要聞 1分鐘讀財經》沒有華為的日子 聯發科目標價被大砍3成 08:052020/08/26 財經 效法老美 火速擴增直升機航母 陸改裝商用半潛船 10:582020/08/24 軍事 搶子風波3／不婚包翠英暴肥又激瘦 問男友婚事這樣說 08:052020/08/26 娛樂 匯僑設計掛牌上市啟動蜜月期 12:092020/08/25 財經 暗批拜登同流合污半世紀 川普長子：他會把國民的錢放到「沼澤」 16:332020/08/25 國際 振興經濟後遺症 全球負債破表 04:102020/08/26 全球財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 09:002020/08/24 財經 對抗疫情 全球負債飆升至二戰新高 23:062020/08/25 財經 軍事熱門新聞 陸075型兩棲攻擊艦完成首度海試 艦載機還在研發 - 軍事 美U-2偵察機進入共軍演習區域 陸國防部表示抗議 - 軍事 比一比 陸075艦與美最新兩棲艦差在哪 - 軍事 肥水不外流 英變心 想把F35B戰機採購砍半 - 空軍 改革或是自廢武功？英國考慮放棄戰車部隊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。