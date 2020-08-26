英國原本打算向美國採購138架F-35戰機，可是如今可能砍半，把省下的錢花在研製自家能控制無人機群的第6代戰機上。

據《每日郵報》（DailyMail）26日報導，雖然這高達91億英鎊（近3510億台幣）的交易可能生變，但英國仍同意，將在2025年底前採購48架F-35。

而據《泰晤士報》（The Times）報導，這些F35B戰機將部署英國皇家海軍伊莉莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航母。

(中時新聞網)