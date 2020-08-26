台中市太平警分局兩名警員，25日配合台中地方法院至社區處理強制執行案件時，受到租屋的兩名思覺失調患者攻擊，腳部皆受到刀傷。台中市長盧秀燕26日上午出席烏日第4公墓轉型綠美化工程開工祈福典禮時表示，昨晚有前往醫院探視受傷較嚴重的員警，對員警長期以來守護台中安全、解決市民問題，表示敬意與謝意，市府會全力善後與照顧他們。

盧秀燕表示，昨天有對堂姊弟情緒不穩，因為欠租所以他們的房東向警方與司法人員報案，由於他們情緒不穩定，包括市府社會局社工也到現場，結果這堂對姊弟持刀砍傷員警，一共3位員警輕重傷，有2位傷勢輕，包紮完就返回所裡休息，1位員警傷勢情況較重，被傷的左大腿面積範圍較大，昨晚緊急開刀，開完刀回到病房後，昨晚我有特別探視慰問他。

盧秀燕強調，這位李姓員警非常勇敢、年輕，為維護台中市民安全因公負傷，我們對員警長期以來守護台中安全、解決市民問題，表示敬意與謝意，市府會全力善後與照顧他們，所幸3位員警無生命大礙，會讓他們充分休息；至於這對堂姊弟之前有精神方面的就醫紀錄，相關單位已強制就醫。

(中時 )