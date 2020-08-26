家住太平區1位80多歲的獨居李姓老翁日前傍晚因肚子餓，一個人到住家外附近買晚餐，結果迷途在離家約2公里中興路上，民眾發現老翁竟打著赤腳獨自坐在路旁遂報警處理，太平派出所員警到場後即上前關懷，因老翁疑似失智，警先將他帶返派出所安置，最後透過警用人臉辨識系統及連繫社福單位確認老翁身分，貼心的員警最後用巡邏車將老翁載返住處，老翁非常感謝警方協助。

太平警分局太平派出所警員侯彥瑋、謝育澤日前晚間9時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「中興路上有一位打著赤腳的老人坐在騎樓下疑似迷路，請求警方協助」。員警立即到場瞭解及關懷，當時老翁無法說出個人身分及住處，老翁頻說肚子餓，附近民眾亦熱心提供便當給老翁果腹，員警隨後將其載返派出所安置，警方透過警用人臉辨識系統過濾資料，發現老翁疑似獨居膝下無子，細心的員警再透過聯繫社福單位確認為無誤，並向社工人員轉知老翁現況，最後貼心以巡邏車護送返家，李姓老翁非常感謝警方協助，警方也將老翁現況轉介社福單位協助關注。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )