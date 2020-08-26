全台12縣市豪大雨特報。(中央氣象局)

（13:58更新）雨區擴大！氣象局表示，嘉義市、嘉義縣、臺南市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區、新北至新竹山區及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，另高雄市升級成大豪雨特報。

午後對流雲系發展旺盛，氣象局今（26日）中午12時40分針對11縣市發布豪大雨特報，其中嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣有局部大雨或豪雨的機率，彰化及雲林地區、新北至新竹山區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣

豪雨特報：嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

水利署也發布淹水警戒，高雄市小港區、前鎮區、旗津區為一級，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

另氣象局也發布高溫資訊，受西南風沉降影響，今天白天台北市、新北市、基隆市、台東縣地區、花蓮縣縱谷和新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；另金門縣地區、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾避免非必要的戶外活動，並慎防熱傷害。

(中時新聞網)