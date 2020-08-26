美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）今天在西南網球公開賽女單16強賽，以7比5、6比7（5比7）、1比6飲恨希臘選手莎卡芮（Maria Sakkari），因為自己從一盤領先到最後被逆轉，她自評讓自己陷入危機，就像「知道是跟跟渣男約會但還是去了。」

小威這場比賽狀況有點多，被警告分與分之間拖太多時間後就有點慌亂，比賽後來腿部還抽筋，最後在有點有氣無力的狀態下輸掉比賽，賽後她指出：「是我令自己陷入困境，這感覺像是妳明知道要約會的這個男生很爛，但妳還是去了。」

這是新冠肺炎讓職業網球停賽又復賽後小威廉絲的第5場比賽，這5戰她全部打滿三盤，戰績3勝2負，小威補充：「很難打出像我過去的狀態，也很不容易時刻保持正面心態。現在這樣一個星期打9小時比賽對我來說實在太久，同過去我通常不用花這麼多時間競賽，我應該要贏下這場勝利，輸球沒有理由。」

「比賽過程很艱辛，但我有很多贏球機會，我要想辦法走出困境才是，了解如何贏下像今天這樣的比賽。」小威說。

西南網球公開賽女子8強就定位，兩度贏得四大賽冠軍的混血好手大坂直美，要和愛沙尼亞選手康塔薇特（Anett Kontaveit）爭4強門票，前世界球后阿薩瑞珂（Victoria Azarenka）迎戰突尼西亞選手嘉柏（Ons Jabeur），從資格賽打進來的美國選手皮古拉（Jessica Pegula）面對第14種子梅藤絲（Elise Mertens）。

(中時 )