過猶不及都不好，尤其下雨。台南這兩天受西南風侵襲，市區遭水攻，不少地方來不及消化暴雨，紛傳積水。不料這場雨下錯地方，望眼欲穿的曾文水庫「小雨兩三滴」，對紓解水情幾乎沒幫助，看在水庫人員眼裡，相當無奈。

根據中央氣象局雨量累積統計，這波降雨集中台南西南方，截至今（26日）午11時，安南區學東國小6小時累積雨量達141毫米、西港區西港消防分隊同樣6小時累積雨量122毫米、南區區公所111毫米；就連緊鄰台南的高雄茄萣區公所，也有130毫米。

反觀東北方較靠山區的測站，降雨少得可憐，以曾文水庫管理局為例，6小時累積雨量僅12毫米，幾乎是市區的十分之一，平均1小時2毫米。白河、東山、南化等地，部分測站累積雨量甚至只有個位數。

水利署原先期待颱風季能帶來充沛雨量，「把水庫餵飽」，沒想到整個7月一個颱風都沒有；8月至今「颱風都繞過去」。眼看平地市區淹水成災，山區處境更顯平行時空。

水利署盼西南風再往北移動一點，大雨若能下在嘉義大埔和阿里山，就能為曾文水庫帶來進帳。

(中時新聞網)