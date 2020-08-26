中南部7縣市，此次受西南氣流影響，部分地區出現大雨情形，高雄也傳出淹水災情，對於這波雨勢帶來的積、淹水，就有高雄在地運將表示，「上午在夢時代附近有多處淹水，凱旋路到鎮興路也淹了」。

近日受西南風影響，南方水氣旺盛，中央氣象局持續發布大雨特報。25日至周五(28日)天氣不穩定；明起水氣更劇烈，降雨範圍擴大，且降雨時間更長、影響區域更廣。

中央氣象局降雨量統計數據。（圖/翻攝自 中央氣象局 官網）

高雄地區目前已傳出8處積淹水，全數集中在北高雄地區，高雄市政府水利局為了防範民眾誤闖發生危險，已將8個積淹水處道路封閉進行管制，目前在阿蓮區、岡山區、路竹區、橋頭區都有積淹水情況發生。目前災情最嚴重的是路竹區太平路262巷的涵洞下方，積淹水程度大約30公分。

此外，據中央氣象局資料顯示，自25日零時至26日中午12時50分的高雄雨量統計，累積雨量達200毫米以上地區包括，岡山317毫米、路竹區312毫米、前鎮區279.5毫米、大社區279毫米、茄萣區269毫米、橋頭區265.5毫米、旗津區265.5毫米、仁武區254.5毫米、楠梓區237.5毫米、永安區235.5毫米、阿蓮區234毫米。

據《聯合新聞》今(26日)報導，取得在地的江姓計程車司機說法，「上午在夢時代附近有多處淹水，凱旋路到鎮興路也淹了」。

(中時新聞網)