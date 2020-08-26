DigiTimes出具最新報告指出，居家辦公帶動蘋果MacBook、iPad，與其他品牌筆電與平板電腦的需求，台灣的二極體製造商第三季將能維持出貨動能。

報告援引產業消息來源指出，打入蘋果MacBook供應鏈的台糸二極體製造商，可望在第三季維持出貨成長。台灣的玻璃鈍化製程（GPP）橋接整流器目前占全球出貨近八成，也是MacBook筆電GPP橋接器的供應主力。

這項報告呼應蘋果先前發布的第三財季（截至6月27日）業績報告。為了防止新冠肺炎疫情擴大的居家辦公模式，帶動了Mac電腦銷售大幅成長，蘋果第三財季Mac整體事業營收年增21.6%，為70.8億美元，遠超出市場預期的60.6億美元。此外，該季MacBook筆記型電腦在日本與亞太地區的出貨量創下歷史新高。

蘋果第三財季iPad營收年增31%，為65.8億美元，亦遠超出市場預期的48.8億美元。

另根據Strategy Analytics近期發布的調查報告，受惠於居家避疫帶動的宅工作、宅教學與宅娛樂需求，今年第二季全球筆電出貨量較去年同期大幅成長27%。隨著全球疫情持續升高，筆記型電腦需求料將維持穩健。

DigiTimes在報告中點名敦南科技第三季的筆電二極體出貨量將實現個位數成長，不過報告中亦指出，二極體製造商尚未擴大對新一代iPhone手機的二極體出貨量，反而仍在出貨舊款iPhone使用的二極體。蘋果料將在9月或10月發布iPhone 12。

(時報資訊)