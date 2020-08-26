Lulu主持由東森集團總裁王令麟、資深製作人王偉忠合作的大型料理選秀節目《料理之王》，26日舉行開錄記者會，炎亞綸作為首集飛行導師出席，福原愛、王凱傑、Fred以及全聯先生也一同現身。Lulu被媒體爆料與Sandy吳姍儒表面好友，實則不合，對方甚至砍價碼搶工作，她笑說：「這個問題從我們出道以來，就一直纏繞在身邊，我們還一起工作啊。」

炎亞綸與兩人都有合作，連忙緩頰，「我有問過吳姍儒，她說：『我們是很好的朋友。』」Lulu也解釋：「像我們尾牙時間卡到，彼此還會互相支援。」炎亞綸接口：「我覺得Lulu長得比吳姍儒更像她爸。」現場媒體聽完笑問：「憲哥（吳宗憲）會開心嗎？」他則妙回：「會吧，都是美女吧。」與吳宗憲合作多年的Lulu則說：「不能在憲哥面前講到這個，不然他會說又亂講話。」

王凱傑（左起）、福原愛、Lulu、炎亞綸、全聯先生以及Fred開心同框。（吳維書攝）

至於兩人價碼誰高誰低，Lulu表示：「這個真的要問經紀人，我今天連這集價碼都不知道。」炎亞綸聽完笑問：「誰衣服尺碼比較大？」對於今下午公布金鐘入圍名單，Lulu語氣難掩緊張，「我本來想說把這個問題洗掉了，你們還一直提醒我，等一下把精神集中在節目錄影，我會把這個事情忘卻。」她希望自己主持、參與的節目都要入圍，「最好可以得獎」。

(中時 )