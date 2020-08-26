在金正恩胞妹、北韓勞動黨第一副部長金與正為了分擔兄長工作壓力，逐漸掌控多數政治權力後，讓外界再次懷疑曾神隱數十日的金正恩身體健康狀況，甚至連南韓前青瓦台國情狀況室室長張誠瑉都認定金正恩已陷入昏迷。不過據北韓最新公布的照片顯示，金正恩仍可正常主持國家緊急防疫工作，藉此破除近期外界傳聞。

據韓聯社報導，北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）26日指出，金正恩25日主持召開勞動黨政治局擴大會議，重新討論新冠病毒防疫以及防颱工作，並指示各部門加大力度宣傳防颱準備的重要性和危機應對指南，並立即採取行之有效的防災減災方案。

另外，雖然北韓官方尚未證實任何確診病例，但金正恩上月表示病毒可能已進入北韓，並在一名男性遭通報出現疑似症狀後而實施封鎖。根據世界衛生組織（WHO），這名男性的篩檢結果「未定」。

英媒《每日郵報》也指出，北韓官媒公布金正恩最新的工作照，正好是在張誠瑉宣稱金正恩自4月神隱以來已陷入昏迷說法的後兩日。張誠瑉更認定，金正恩雖然在5月初一度現身企圖打破傳聞，但那些照片都是偽造的，他目前仍臥病在床。

此外，張誠瑉也認為在金正恩陷入昏迷後，大權已由胞妹金與正掌控，而南韓防長25日也在國會國防委員會上表示，金與正應已在核心權力機關組織指導部掌握大權；至於金與正是否真有可能廢棄兩韓軍事協議，並進行區域軍事挑釁行為等，鄭景斗簡短回覆「目前未發現異常動態」。

(中時新聞網)