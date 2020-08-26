晶圓代工龍頭台積電5奈米訂單動能強勁，正在加快擴廠腳步。對手三星電子也傳出5奈米將在年底放量，要搶下高通訂單的消息。

韓媒ZDNet Korea報導，業界人士透露，三星預計2020年底開始投入5奈米製程應用處理器（AP）、通訊數據機晶片（Modem）的大量生產，三星5奈米訂單主要產品有高通（Qualcomm）的驍龍875、驍龍X60，以及三星Exynos 1000等。

南韓業界人士表示，先前傳出三星5奈米製程良率不佳僅為市場謠言。一般認為，三星5奈米製程如能順利大量生產，將可縮小與台積電的市占率的差距，目前僅有三星和台積電進入5奈米以下的製程。

近來受到美國制裁華為影響，台積電宣布不再接華為訂單，不少南韓業界人士認為，這是三星的好機會。根據市調機構最新資料，台積電晶圓代工的市占率目前仍過半，三星則以17%市占率緊追在後。

台積電25日揭露各先進製程技術開發進度，不但領先業界的5奈米技術量產，下一世代技術3奈米製程開發進度也符合預期，將成為全球最先進的邏輯技術外，並證實其2奈米製程生產基地將落腳新竹。

(中時新聞網)