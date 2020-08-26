米可白和黃偉哲市長合影。（圖／翻攝自米可白臉書）

🌟～我的七夕情人節行程～🌟 由台南重量級嚮導 黃偉哲 黃市長的陪伴～太幸福了⋯🥰🥰🥰 吃飽飽～玩飽飽～市府&經發局，還準備好多伴手禮讓我帶回家⋯台南不只美食多，最多的是「人情味」～好熱情的台南👍👍👍👍 #好喜歡台南喔 #社交距離1點5公尺 我被黃偉哲 黃市長 圈粉了 由米可白發佈於 2020年8月25日 星期二

34歲米可白（前藝名：葡萄姐姐）和身價上億的尾牙大王謝銘杰6年前結婚，近年因夫妻倆少同框，常傳婚變，最近她終於鬆口認了和老公早在去年7月簽字離婚。昨(25日)逢七夕情人節，她在臉書自曝行程，原來是她受邀為台南旅遊代言，還跟市長黃偉哲手靠手，直呼：「我被黃偉哲黃市長圈粉了」。

媒體近來常問起米可白婚變傳聞，她當時回應：「我還跟4條狗住在一起」，本月6日深夜她在臉書投下震撼彈，親口證實已和丈夫離婚，坦言心裡有不捨，至今仍無法用「前夫」稱呼對方，「但婚姻的相處只有當事人最清楚，我們和平的分開、也真心的祝福彼此」，不願多談主因。

而謝銘杰後來開腔，提出兩點聲明支持米可白，也說不適應叫她「前妻」，強調「無任何生小孩不生小孩的問題」，「我們也無任何的不愉快」。而米可白後來被挖出曾抱怨和老公房事不同調，她蜜月求歡被拒，疑埋下離婚導火線。

米可白昨走出陰霾，自爆情人節行程到台南玩了一圈，「由台南重量級嚮導黃偉哲黃市長的陪伴～太幸福了⋯吃飽飽～玩飽飽～市府&經發局，還準備好多伴手禮讓我帶回家⋯台南不只美食多，最多的是『人情味』～好熱情的台南」，並強調兩人還是有保持1.5公尺社交距離，黃偉哲則回她：「下次一定要再來！在地嚮導準備好了」，米可白開心說：「謝謝市長的照顧」。

(中時新聞網)