台北市捷運工程局今日上午10時在樹林區公所召開萬大線第二期工程環境影響說明會，邀請土城、樹林居民到場，土城居民在會議上痛批台北市捷運局為了蓋捷運竟要破壞金城公園；樹林居民則不滿土城人把話語權搶走，雙方爆發激烈口角，差點演變成全武行，所幸警方介入，衝突才未進一步升溫。

台北市捷運工程局最初是計畫將捷運萬大線G11站直行金城路，但後來考量站體會擋住道路，改設計成繞道金城公園，同時減少徵收、拆遷範圍，並在26日上午於樹林區公所舉辦說明會，邀集土城、樹林居民參加。

未料，會議才剛開始，土城居民就拿起麥克風大罵捷運局硬要將捷運穿過土城金城公園，破壞地方安寧及景觀，噪音也會影響孩童身心發展。

「台北市政府在亂搞，新北市政府在裝死」土城黃小姐怒吼，捷運「捨直取彎」硬是彎進金城公園要移掉100多棵樹，這是子孫的資產，怎可為了捷運出賣子孫的利益。

會議持續一個多小時，捷運局與土城居民仍在無共識，這時一名樹林居民起身發言，希望土城的問題可以另外舉辦說明會，今天就讓樹林人好好談樹林問題。

土城居民不滿其發言，起身叫罵，土城、樹林人馬爆發口角，有人拍桌怒吼，有人則拿麥克風大叫，樹林大同里長陳華宗甚至舉起椅子示威，場面瞬間風雲變色，現場多名樹林分局員警趕緊上前擋在兩派人馬中，才阻止衝突繼續升溫。

代表土城方的護樹團體認為，捷運局根本就是為了製造土城與樹林人的對立，才故意將說明會辦在樹林區公所，這個問題只要各辦一場就可解決，認為捷運局其心可議。

台北市捷運局主任秘書王偉表示，經歷過大埔事件，政府在徵收土地會以較為謹慎態度面對，捷運路線從走金城公園影響較小，且路線已通過核定預計年底將細部設計、明年中發包。

王偉指出，土城居民若對金城公園有疑慮，他們會考慮另開專案說明會，討論G11站體相關問題，屆時會再邀請在意此議題的民眾參加討論。

(中時 )