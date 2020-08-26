92歲樓姓老翁在2015年因土地投資糾紛，積欠77歲林姓男子6000萬債務，雙方相約三峽談判，林男兒子2個兒子，前去理問時還遭到樓姓老翁譏笑「是你爸笨」，2兄弟氣憤下失手將老翁掐死，肢解分屍成六大塊，埋在三峽滿月園山區2年後才被發現。當年分屍地點屋主，因房屋成凶宅怒向林姓兄弟求償402萬，高等法院判林男兄弟連帶賠償115萬餘元定讞。

檢警調查，樓男擔任土地仲介，在10多年前遊說林男購買北市萬華區中華路、紅樓戲院旁的一筆土地，吹噓日後價值將高達2、30億，但因變更地目、疏通官員都需要錢，於是以各種名目拿了林6400萬元，但該筆土地至今仍是公園預定地，事後林男發現有異，但樓姓老翁始終還不出錢。

2015年7月，林男帶著49歲林舜銘、48歲林宇光等2名兒子與樓姓老翁相約三峽談判，雙方一言不合，林男兒子不慎掐死樓姓老翁，接著將老翁載往出租套房內肢解，分頭將屍體載到三峽滿月園山區埋葬，部分肢體丟棄於新北大橋。

2016年底，一名登山客到三峽滿月園爬山，在偏遠的雲森瀑布上游發現一截骨頭在溪水裡載浮載沉，，外型與一般獸骨不同，下山後向三峽插角派出所報案。

但分屍地點的公寓，卻成為了凶宅，由於導致房價大跌，房東決定向林姓兄弟求償402萬，高等審理後，判林男兄弟連同一審30萬賠償，再連帶賠償房東85萬餘元，總額約為115萬餘元定讞。

(中時新聞網)