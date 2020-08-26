勞工局長吳威志表示，勞工局自96年起持續評選出許多優質企業，至108年止已有154家事業單位榮獲幸福職場殊榮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

為宣揚「勞動in 台中 職場好幸福」理念，台中市政府勞工局舉辦109年度幸福職場評選獎勵活動，即日起受理報名至9月25日止，並於11月下旬辦理表揚活動，期望藉由制度化評選及公開表揚優質事業單位，成為正面引導的力量，推廣幸福職場的精神及理念，促進台中市宜居宜業的勞動環境。

勞工局26日於台灣大道市政大樓舉辦「幸福職場評選獎勵活動記者會」，勞工局長吳威志表示，勞工局自96年起持續評選出許多優質企業，至108年止已有154家事業單位榮獲幸福職場殊榮，盼設立臺中的事業單位踴躍參加，帶動社會經濟繁榮正面能量。

吳威志指出，今年為鼓勵本市事業單位踴躍參加評選，擴大辦理增加獲獎家數名額，五星獎5家、四星獎8家、三星獎15家及推動幸福五星獎， 獲選幸福職場的企業，除頒發獎牌外，五星獎發給2萬元獎品、四星獎發給1萬5千元獎品、三星獎發給1萬獎品，市府也將透過專刊、展覽宣傳及製作影片提升企業形象。

吳威志表示，今年評選依循「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」五項指標，凡是108年1月1日前設立且依法登記所在地為台中市的事業單位、工廠或分支機構並依法繳納勞工保險費及積欠工資墊償基金，提繳新制勞工退休金及按月且足額提撥勞工退休準備金，並自108年起無發生重大勞資爭議、重大職業災害或重大違反勞動法令，都可以報名參加評選，前50家報名企業還有機會獲得大台中數位有線電視插播廣告託播。

(中時 )