圖說：台中市議員李麗華更冒雨帶著太平地區里長和國小校長一起搭乘，歡慶249公車上路。（馮惠宜攝）

民進黨市議員鄭功進指249公車路線規劃不當，希望市府趕緊增設自由路五金電料商圈站。（馮惠宜攝）

台中公車新增一路249公車在26日上路，249公車從台中火車站到修平科技大學，爭取該路線串連太平區十所學校的國民黨議員李麗華26日特到宜欣國小宣告這個好消息，感謝交通局協助；但民進黨議員鄭功進則能增站停靠自由路五金電料商圈。

249公車上路，這條路線貫穿東區、太平區，當地議員包括李麗華與鄭功進都說是自己爭取多年，其中李麗華更冒雨帶著太平地區里長和國小校長一起搭乘，歡慶這個路線終於開通，她說，249號公車從台中車站連接干城到自由路、東英街到太平宜欣國小，並經國軍台中總醫院、太平國中和勤益科大、慈明高中、長億高中、大里光正國中和修平科大共十所學校，讓通勤學子相當便利，可以說是十全十美。

李麗華解釋，太平區就在台中市東側，工廠多人口多、學校也多，但一直沒有一條連接多數學校的公車路線，尤其宜欣國小畢業生不管到太平國中或其他國中就讀，因沒有公車，要家長接送，或騎自行車相當不便。

唯民進黨東區議員鄭功進說，這條路線他爭取有功，原是美事一樁，但沿線所經的東南區唯一商圈「自由路五金電料商圈」，等了超過10年，竟又被過站不停。

他抱怨，在地商家不禁埋怨，市府寧願砸大錢，做商圈及台中購物節的煙火行銷，卻連基本的公車路線，都能規劃的如此草率，更有部分民眾直言，可能因為自由路五金電料商圈，是林佳龍執政時期，任內唯一一處所新設立的商圈，才會被差別待遇。

鄭功進抨擊，249公車路線顯然是規劃不當，從自由路三段上的明功堂，到自由路四段的十甲社區，兩處停靠站的站距長達1.2公里，完全沒有考量中間居民搭乘公車的需求，希望市府趕緊增設新的停靠站點，特別是現況自由路五金電料商圈的位置，剛好位於兩站位的中間點，切莫因為政治考量，漠視市民的乘車權益。

(中時 )