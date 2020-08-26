民進黨國際事務部Road to Democracy營隊今舉行開幕記者會，邀請國外學生參與；民進黨副秘書長林飛帆致詞時表示，在全球新冠肺炎持續肆虐之下，相當幸運今年還是可以舉辦本次營隊，台灣無疑是目前全世界最安全的地方之一。

林飛帆指出，這是第三度舉辦「Road to Democracy, 台灣民主之路」營隊，也是歷來報名最踴躍且最多元化的一屆，有來自18個國家、12所學校共30多名外籍學生。

林說，民進黨今年34歲，第三次成為執政黨，同時也是蔡英文主席的第二任任期及第二次完全執政。「勤政、清廉、愛鄉土」，是所有民進黨同志從創黨以來所保有的核心價值。即便在黨、報禁解除前的年代，民進黨始終不畏危險及挑戰，堅信追求自由民主。

他說，希望透過「Road to Democracy, 台灣民主之路」營隊，讓參與者了解台灣民主化歷程。台灣民主化歷程和民進黨的發展脈絡是息息相關的，台灣的民主和民進黨都相對年輕，但也都隨著民主社會發展更加茁壯。民進黨將持續保有年輕的心，讓從黨外時代就有的無畏、活力及開放等特質繼續傳承下去。

他指出，為什麼特地邀請國外學生參與呢？相信許多在台學習的外籍生都相當喜愛台灣，但對於台灣的民主化歷程或獨特的歷史並不一定有深入的了解。因此，希望透過這個平台展現現下台灣自由且多元的社會風貌背後，一路走來的過程，而特別選擇走訪台北及宜蘭兩個城市。

林表示，今年「Road to Democracy, 台灣民主之路」營隊參訪的景點有：鄭南榕基金會、景美人權公園、陳定南教育基金會及慈林基金會。鄭南榕先生是代表性的人權鬥士，並為了爭取言論自由而壯烈犧牲；而陳定南先生則以正直清廉著名，並將宜蘭改頭換面。另外，在景美人權公園及慈林教育基金會，則可以見證過往黨禁下壓迫人權的歷史痕跡。希望透過這些歷史，讓學員們了解民主自由的珍貴且並非唾手可得。

(中時 )