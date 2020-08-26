ESG投資主題是近年來的顯學，全球ESG的資產規模會有多大？據統計，在2018年全球ESG的資產規模已經逾30兆美元，估2030年可達120兆美元，約有4倍的成長。

匯豐中華投信董事長李選進表示，ESG是金管會全力支持的企業經營理念，而6成的投資人認為ESG議題是重要的，ESG不只是投資乾淨能源，也強調社會責任和公司治理。ESG的投資流程是先用傳統投資方法分析獲利動能和財報，再用ESG去刪減。所以綠色投資的前提是通過傳統投資流程，其範圍可以擴及傳產和科技等。

李選進強調，綠色投資是必須要關注的議題，全球有8成投資機構將ESG納入投資流程之中。

有鑑於ESG投資概念崛起，匯豐中華投信宣布，引進國內首檔聚焦在氣侯變遷領域，針對低碳主題的債券基金(匯豐環球低碳債券基金)，挑選債券的標準力求減少碳足跡，讓台灣基金市場又多了新選擇。

(時報資訊)